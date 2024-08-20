蕭秉治即將於12月7日在小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，日前推出專輯先行曲〈愛是痛苦的總和〉，立即攻上數位平台榜單第1名，今他再宣佈好消息，將於9月14日下午16：00在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦簽票會。而演唱會門票則將在本周日8月25日11：00於拓元售票系統開賣。

蕭秉治相隔10年重返小巨蛋，有位歌迷表示，10年前她只能坐三樓看台區、10年後她下定決心要坐在搖滾區。另有位女歌迷留言自己的追星之路是小學六年級，如今長大成人的她自己賺錢有能力購買演唱會門票支持偶像，不想再錯過蕭秉治的演唱會！還有位歌迷也留言透露，〈偷偷的〉是她跟男同學的定情曲，現在兩人已結婚，她想帶著老公一起到小巨蛋看演唱會，聽著屬於他們記憶裡最美好的情歌金曲。

蕭秉治睽違10年再攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（相信音樂提供）

蕭秉治9月14日將在香堤大道舉辦限定簽票會。（相信音樂提供）

蕭秉治除了將在簽唱會特別安排驚喜，讓幸運歌迷有機會在小巨蛋後台跟他合影紀念，小巨蛋座位還有個亮點，就是在搖滾區後設有VIP包廂，VIP包廂每人每次限購1張包廂團票。蕭秉治不忘向大家喊話：「我會提醒有求必應的必應創造舞台不能搭得太高，這樣我才可以在意想不到的時刻走到你們旁邊唱歌，大家都決定好要坐哪裡了嗎？」