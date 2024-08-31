紅人捕手梅利登板處理敗戰。（美聯社）

William Contreras - Milwaukee Brewers (20)

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國聯中區龍頭釀酒人31日狠狠羞辱同區的紅人，不僅打了14比0完封勝，還在第9局上半海灌10分，這是釀酒人隊史第8次單局打10分。對於紅人來說也不意外，他們前8局只被打4分，但是牛棚投手祖雷塔（Yosver Zulueta）第9局挨了3分炮之後，紅人決定放棄比賽，叫捕手梅利（Luke Maile）登板投球。

梅利只能投時速103公里的四縫線，登板第一球就被敲了三壘打，接著連挨4支安打，由於這是9局上半，釀酒人也沒放水的理由，康崔拉斯（William Contreras）追殺1發兩分炮收尾，單局狂打10分。

其實梅利還不算很差的敗戰處理「投手」，他生涯登板10次，今年前兩次登板一共3局無失分，也沒有被敲安打（對戰皇家和藍鳥），這次釀酒人一口氣對他打了6分。釀酒人至今擁有大聯盟最高的淨勝分133分，他們打了660分（國聯第3），失分僅有527分（國聯次佳）。

釀酒人79勝56負，領先第2名的小熊達到10場勝差。紅人飛毛腿迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）累積61次盜壘，如果他沒有這麼會盜壘，大谷就會是全壘打王與盜壘雙冠王了，美聯領先者卡巴耶羅（José Caballero）目前37盜。