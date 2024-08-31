施名帥在《聽海湧》從駐婆羅洲中華民國領事淪落為戰俘，和連俞涵是夫妻。他認為這次演出是一大挑戰，必須使盡全力去找到角色精髓，坦言：「演完差點半年不想工作。不是走不出來，而是在演出過程中思考生命和角色責任感、想傳達的內容。看到自己的渺小，有點懷疑自己能不能勝任作爲一個演員的工作。」他在劇中不只要學泉州同安腔的閩南語，還要用英文和周厚安對話，他也刻意學習當時華人講英文的方式，「甚至聽蔣宋美齡的演講，讓角色的外在條件更能說服觀眾。」

連俞涵飾演落難的中華民國領事夫人，她表示與以往角色不同，這次劇中的每個人都灰撲撲，被鋪上一層塵土，她頗有詩意地解析，「這也象徵著劇集撥開歷史的塵埃，讓觀眾看見戰爭中人性的挑戰與無奈。劇中每個人隨著食物資源漸減，逐漸失去理性，這對人性是極大的考驗。」

連俞涵在劇中企圖偷糧食給孩子，卻慘被日軍發現，不知如何是好。（公視提供）

她認為無論在什麼時代，臺灣是個很特別的地方，每個人都在尋找自己是誰，「我們應該正視這段血淚歷史，才會對這片土地有更多情感。看清楚歷史，才知道接下來要往哪裡去。」周厚安在《聽海湧》中飾演澳洲盟軍檢察官，因為該劇拍攝艱苦，除了有戰爭場景，劇組也遠赴北婆羅洲，走訪山打根戰俘營紀念館，並走入雨林與河流，跟隨嚮導探訪當年日軍帶著戰俘走過的「死亡行軍」路線。

全劇將完結，周厚安幽默引用父親周華健的歌名〈一起吃苦的幸福〉來形容拍攝過程，「雖然拍攝過程極其辛苦，但正是這樣的辛苦付出，成就了這部史詩級的鉅作，這種認真與熱情讓《聽海湧》更值得一看！」戲裡他與飾演日軍指揮官的塚原大助互相對立，但戲外相處融洽，周厚安在介紹播出時間時口誤，自嘲：「我搞砸了！」塚原大助當即在旁調侃說：「你總是搞砸啊！」有別於劇中兩人在法庭上的劍拔弩張，戲外一來一往的互動令人笑翻。

周厚安飾演澳洲盟軍檢察官，被許多人譽為是他的「最帥演出」。（Hami Video提供）

《聽海湧》大結局將於8／31週六晚上9點在Hami Video電視館播出，接著於晚上10點播出《漂流之海－聽海湧紀錄片》；大結局及紀錄片分別在晚上10點、11點於MOD與Hami Video影劇館＋全臺上架！