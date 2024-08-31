想要預防骨質疏鬆，一般都會想到要吃鈣片。然而，神經內科醫師方識欽指出，鈣要吸收，不是只有鈣而已，還需要維生素D3的驅動；若少了它，補充再多鈣質也等於做白工，務必要特別注意。

醫師方識欽在《小宇宙大爆發》節目中表示，很多人會覺得鈣能讓骨頭變堅硬，或是腳抽筋就以為是缺鈣的表現，因而拚命吃鈣片。但他認為，其實日常飲食中攝取的鈣質算充足，只有特定族群，如年長者、骨質疏鬆患者或有腸胃疾病的人，才可能需要額外補充鈣質。

值得注意的是，方識欽提到，體內鈣的吸收不只需要鈣，還必須有足夠的D3來幫忙。若體內D3缺乏，即使吃進鈣也會「過門而不入」，直接被排出體外。因此，鈣與D3的搭配才是真正的完美組合。

方識欽說，若只能選擇一種補充， 應優先選D3，它才是主角。在沒有D3的基礎下，補充再多鈣也是徒勞無功。尤其是體型較瘦的女性，其骨質通常都比較鬆，有較高風險罹患骨鬆，因此更需要D3來強化鈣質吸收，以增進骨骼健康。