許多家庭都把胃藥，當成常備藥物。外科醫師陳榮堅表示，若是長期服用胃藥，會使胃酸一直被壓制，導致鈣吸收不好，有可能導致骨質疏鬆，另也恐因此忽略疾病早期病徵。衛福部也指出，濫服胃藥可能影響營養吸收、增加感染風險，甚至造成便秘、腹瀉等情形。

陳榮堅在臉書粉專PO文指出，現代人生活忙碌，常常無法按時吃三餐，容易有胃脹氣、胃酸過多、胃痛等等困擾，因此許多人家中常常會備有胃藥，但是胃藥要看情況服用，服用過後症狀沒有改善，還是要到醫院檢查。如果長期自行服用胃藥不做檢查，很有可能導致更嚴重的後果。

陳榮堅表示，胃酸是我們人體在吸收鈣質很重要的輔助，而胃藥有抑制胃酸分泌或中和胃酸的功能，若是長期服用胃藥，會使胃酸一直被壓制，導致鈣吸收不好，日子久了，就會有骨質疏鬆的問題出現。

陳榮堅說，長期靠胃藥抑制症狀，也有可能因此沒有早期發現疾病，所以除非有醫師指定，不然大部分的藥物，例如胃藥，不建議長期服用。

衛福部也在官網指出，長期使用制酸劑（胃藥），可能會造成胃酸不足、影響營養吸收，導致腸胃細菌過度生長，而增加感染等風險，另外其他常見的制酸劑，像是含鋁成分可能會造成便秘；含鎂成分可能會造成腹瀉等情形。