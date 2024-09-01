72歲「老戲骨」李立群先前因在上海封城時玩抖音一炮而紅，吸引了不少粉絲。之後他宣布要退休回台灣養老，近期卻又回到大陸直播帶貨。最近他曬出一年多前和律師朋友聚會的影片，寫下：「才隔了一年。相當懷念」，引來網友酸他兩面三刀，見哪裡有好處會往哪裡跑，沒想到李立群也回應了。
近日，李立群在「抖音」曬出一年前和律師朋友見面的影片，有網友回：「這老頭會看風向，每當局勢一緊張立刻就回去了，等到風聲一緩和立刻又潛水過來了，哈哈」。另一位網友緩頰說：「不然呢，一輩子白混噠」。李立群則回應後者3個玫瑰花圖樣及1個比讚手勢，疑似同意對方發言。
另有人問李立群：「老爺子，金門高粱是58度好還是53度好」，釣出他親回：「都好。高梁固態釀造的」。有人要求李立群「收留他」，會幫忙做飯、照顧他老年生活，李立群勉勵該網友要靠自己，「只要肯努力，就不讓自己閒著，免費去掃大街都可以振奮自己」。
李立群和老婆林麗欽育有2子1女，女兒李元元繼承他衣缽出道當演員。近日網上傳出李立群直播時自曝兩個兒子拿他的錢做生意，導致兩老「天天吃剩菜剩飯」，有人求證問他傳言是否為真？他回應：「當然是謠言」。另有人表示至今找不到工作，對象還跟別人跑了該怎麼辦？他暖心回應「其實不是壞事，不合適的都走了，只要振作自己。很快就會走出困境」。
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