中東地緣政治情勢不穩，及利比亞國內政局緊張並宣布關閉油田、石油產量大減等影響，國際油價震盪上漲，中油宣布，經平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元，2日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲1.61美元，新臺幣兌美元匯率升值0.073元，漲幅為1.48％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.8元及1.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0元及1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.6元。

最終，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元及0.1元。113年累計至7月底止，中油共吸收約204.09億元。