華航長期推廣永續航空燃油使用，自2017年即推動新機飛渡添加作業，2023年首次添加於載客航班執飛，今年首創客運航班單次性價值鏈合作，由華航聯名卡發卡機構中國信託銀行支持本次CI101東京成田-桃園航班添加20％永續航空燃油飛航，以穩健成長模式逐步落實低碳飛行。中國信託亦是華航企業客戶，雙方皆通過SBTi科學基礎減量目標倡議審查，並以2050淨零碳作為永續願景。

國際航空運輸協會（IATA）等國際組織揭露資訊，永續航空燃油相較傳統燃油可減少約80％碳排放，日本ENEOS株式會社為華航長期航油供應商，除配合本次SAF添加作業，同時與華航合作自願性碳抵換，為CI100/CI101全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。

天合聯盟航空飛行挑戰，是首個以推動落實永續發展觀念之服務設計及應對作業的航空業友誼性共學型競賽，2022年首度舉辦，至今已提出465種創新方案；去年度競賽整體減碳成效也大幅成長，同一航班與前月相比，平均降低19％碳排放，地面電動設備提升至37％使用率。