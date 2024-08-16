「布希」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）核動力航母

「布希」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）搶頭香，如今已成為美國海軍第一艘擁有完整專用「無人空戰中心」（UAWC）的超級航母。

《戰區》（The War Zone）網15日報導，這個新的控制室將成為航母操作未來無人機的神經中樞，包括MQ-25「刺魟」（Stingray）無人加油機，還有航母艦載協同作戰飛行器（CCA）。而海軍打算，最後將為所有的尼米茲級（Nimitz-Class），還有福特級（Ford-class）航母加裝 「無人空戰中心」。

海軍航空系統司令部（NAVAIR）15日稍早在新聞稿中宣布，「布希」號的 「無人空戰中心」最近已完成。而這個航母艦載控制室中，有第一個完全運作並整合的「無人艦載航空任務控制系統」（Unmanned Carrier Aviation Mission Control System，UMCS）MD-5E地面控制站（Ground Control Station ，GCS）的軟硬體系統。

而海軍打算在明年初時，由「布希」號帶頭進行首次控制中心海試，而這是以今年1月在「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）上進行的模擬 GCS 初步網路測試為基礎。

此外，無人艦載航空專案辦公室PMA-268 負責人福西托（Daniel Fucito）在聲明中說，「布希」號的「無人空戰中心」為美國海軍如何操作和控制無人飛機，也許還有其他無人載具奠定基礎。而這些系統最初將支援 MQ-25，但也會支持未來的無人系統，如構成「未來航空聯隊」（Air Wing Of The Future, AWOTF）的協同作戰飛行器。