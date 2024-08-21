立委馬文君舉行無人機體驗課程，讓孩子有比較多的機會去體驗無人機新興科技。（楊靜茹攝）

學員經過指導操作無人機，為立委馬文君講解操作無人機的技巧及注意事項。（楊靜茹攝）

馬文君邀請退伍空軍少校邱世卿擔任講師，以淺顯易懂的方式，介紹無人機、空氣動力學等知識。（楊靜茹攝）

無人機的運用愈來愈廣，除了空拍娛樂，也用在農業、救災、軍事等方面，台灣之心文化藝術基金會與立委馬文君國會辦公室在暑期舉行無人機體驗活動，吸引家長帶小孩參加。家長蘇小姐說，操作無人機沒有想像中簡單，透過腦袋構思，搭配手眼協調去操作，孩子很喜歡。

台灣之心文化藝術基金會與立委馬文君國會辦公室為了讓充實小朋友的暑假生活，除了讀經班、昆蟲探索營，這次在國姓鄉楞嚴宮、埔里鎮福興溫泉遊客中心舉行「暑期無人機體驗及森林生態嬉遊趣」活動，由於體驗課程免費，報名相當踴躍，100個名額迅速秒殺。

馬文君邀請退伍空軍少校邱世卿擔任講師，以淺顯易懂的方式，為報名活動親子介紹無人機，講解空氣動力學及無人機運用等，最令人期待的就是操作無人機，小朋友戴上飛行眼鏡，手上拿著操縱桿，在教練指導下操作無人機，隨著無人機升上高空，享受以鳥的視野，重新認識自己生長的這一片土地。

參加學員蔡小弟說，他第一次操作無人機，透過無人機的鏡頭，從高空俯瞰自己的家鄉，完全顛覆以往的視覺感受，非常有趣。帶著孩子來體驗的家長蘇小姐表示，操作無人機沒有想像中簡單，透過腦袋構思，搭配手眼協調操作，孩子很喜歡，啟發孩子對無人機的興趣。

馬文君說，新興科技的知識及探索，鄉村孩子較都會區孩子接觸得少，為了消弭城鄉差距，因此她在暑假找專家來南投舉行無人機體驗課程，讓孩子有比較多的機會去體驗無人機新興科技，藉此引起孩子的興趣，讓孩子們的暑假更加豐富精彩。