金門縣消防局聯合海巡署第九岸巡隊、觀光處及官澳社區發展協會等友軍單位辦理救溺搶救演練，動員人車總計10車、27人、2艇IRB配合演練。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局昨(19)日聯合海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、觀光處及官澳社區發展協會等友軍單位，於金沙鎮官澳海堤辦理救溺搶救演練，動員人車總計10車、27人、2艇IRB配合演練。過程中岸巡隊利用最新採購科技裝備「遙控式救生圈U SAFE」，搭配消防局出動無人機進行空偵，迅速定位落水民眾完成救援任務；整個演練過程詳實逼真，成效良好，可因應日後災害搶救之遂行。

消防局說明本次救溺搶救演練過程，第一階段模擬民眾落水，由現場駐點觀光處救生員著救生衣進行徒手泳渡救援，順利將民眾救出。

第二情境由第九岸巡隊利用最新採購科技裝備「遙控式救生圈U SAFE」，輔以消防局無人機進行空偵，迅速定位落水民眾，由遙控式救生圈U SAFE接觸患者後，以該載具將民眾順利救回岸上，此新型態科技裝備最大負荷可連續使用40分鐘、載重可達120公斤，比傳統人力搜救更為快捷、更具機動性。

第三部分由消防局進行水下潛水搜救，搜救人員抵達現場先評估可能落水點，接續進行定標作業，於此同時潛水人員整備潛水重裝，完成安全管制及定標後，即開始下潛搜救任務，首先以圓形搜索，後續以直線搜索模式搜救，順利尋獲模擬溺水民眾。

消防局提醒，縣內較易發生溺水事故或受困地點包括有各大湖庫及農塘等，呼籲民眾減少前往，戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備之合法場所。另本縣於各大湖庫均設有救生圈架，民眾如發現有人溺水時，可善用救生圈等身邊可取得之浮具，謹記以岸上救援為原則，才能確保溺者與救援者自身安全。如遇溺水等緊急事件請立即撥打118、119求救，以爭取黃金救援時間。