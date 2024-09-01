中市93歲賴婦日前晚間到醫院就診，因不耐候診太久，暫離醫院出去閒逛卻迷路了，在中區光復路與三民路口附近的婚紗店徘徊，經熱心民眾報案。第一警分局員警到場，發現老婦沒帶身分證件，不過，員警細心發現她手腕繫有醫院手環，經聯繫查證，確認是該醫院候診手環，並通報救護車將她送返醫院接受治療。

中市第一警分局大誠分駐所員警8月19日晚間7時許接獲民眾報案，有名老婦在中區光復路與三民路口附近的婚紗店徘徊、逗留很久疑遭遇困難，請求援助。

2名員警到場處理，發現老婦未帶身分證件，一時也無法清楚說明身分，員警與她閒聊安撫情緒後，細心發現她的手腕上佩戴著澄清醫院手環，並印有候診編號。

員警向醫院查證手環的候診編號，確認婦人是該院患者93歲賴婦，經通知救護車護送賴婦返回醫院治療，並聯繫家屬到醫院，陪同、照護婦人就醫。

警方呼籲，家中若有記憶力衰退長者，建議在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或佩戴防走失手環、愛心手鍊等識別物品，以便在長者迷途時，警方能夠迅速聯繫家屬，協助安全返家。