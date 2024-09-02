為加強人員應對緊急災難的能力，使所轄抽水站在遭遇地震等重大變故時能處變不驚，新北市水利局7月起至市轄84座雨水抽水站陸續辦理防災演習，以湳仔溝抽水站為首，展開緊急避難及應變演練，由專門委員黃茂松擔任指揮官，以維護抽水站的安全運轉，已於8月31日完成新北市抽水站的演練。

水利局表示，此次演練分4階段進行，分別為事故發生與察覺、疏散與人數清查、火災發生-緊急滅火及水利建造物不定期檢查，首先模擬地震發生，請同仁先依防震3要領：「趴下、掩護、穩住」進行避難，待地震稍停後，疏散至戶外較安全地點集合，並清點人數及確認是否有同仁受傷。

為了因應強震可能引發的複合式災害，近年的防震演習加入了火災的模擬，更採用火盆示範，讓人員練習使用滅火器進行初期滅火，避免機械設備遇火，引發更大的災害。

水利局長宋德仁指出，緊急災害應變是對抽水站人員能力及準備程度的考驗，地震來臨時，先確保人員安全，依序避難，且在震度達到5弱以上的地震或颱風、超大豪雨後，立即啟動水利建造物不定期檢查，實地勘查檢視抽水站與水門設備，若受災害影響出現問題，將即時通報檢修。

宋德仁表示，今年4月3日花蓮強震後，新北市84座抽水站、818座水門、18座橫移門、5座10扇陸閘，於1週內完成檢查，確保防汛設備正常。期許透過這次的防災演練，能進一步提升同仁對災害處理流程的熟悉及應變能力，在下一次天有不測風雲時，能做出最適切的應對。