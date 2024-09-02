銀行自主性限貸令、央行邀銀行喝咖啡出手要求降低不動產放款集中度、和總量管制，市場傳出8月預售屋市場來人略有減少，中古市場在農曆民俗月干擾下，更有感降溫，不過，並未出現拋售潮，反而待售存量創下史上新低；馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，據樂居Pro 資料庫統計，全台二手屋待售存量至2024年8月底止，為74,560戶，較7月的77,503戶減少2,943戶，持續創下近二年以來的新低紀錄。

何世昌表示，今天早上央行總裁楊金龍邀集銀行開會2小時，最新結果，作出二大裁示，他認為，影響不大，但各大行庫在會中也達成共識，如果是已經完成對保，則民眾一定能得到撥款，會優先處理，這才是最具體的重點，所以「買方safe！」

市場專家預期，央行針對銀行提出的「總量管制」、「不動產放款集中度」等要求，總統賴清德也開口說銀行控管房貸作法「過當了」，今日央行又邀集銀行開會，處理房貸，預期近日、甚至在928檔期前，應該有明朗的答案；待房貸之亂不確定因素消弭後，市場信心可能會逐漸回復，到時可能就很難議價了。

何世昌指出，最近在銀行自主性限貸令與央行出手要求降低不動產放款集中度、和總量管制的環境下，二手屋市場在8月份並未出售拋售潮。

所謂二手屋，何世昌指出，一般來說，建商賣的房子叫一手屋，向建商購買後再轉賣就稱為二手屋，二手屋不限屋齡，包括預售屋、新成屋、新古屋與中古屋。

何世昌指出，下半年房市環境動盪，但中古屋市場卻沒有拋售潮，主要原因，或許是舊房貸戶利率多是2.185％ 的地板價利率，他們捨不得賣掉手上低利率的房子；另一個因素，則是預售屋禁止轉售措施的影響，買方想轉售也無法如願。

何世昌分析，過去歷史上，只要央行祭出限貸令、禁貸令等有關資金水龍頭的措施，投資客必定望風而逃，二手屋市場賣壓頓時湧現，尤其是預售屋賣壓，來得又快又急，房價立刻由漲轉跌。

何世昌指出，不過這回卻不相同，二手屋市場不僅沒有拋售潮，賣壓甚至不增反減。而賣壓沒有出現的最大關鍵，正是2023年7月正式上路的「平均地權條例修正案」，其中「預售屋禁止轉售」措施；不是投資客不想跑，而是跑不了！

因此何世昌說，先前他就預測過，「預售屋禁止轉售」實施後，為何會扭曲市場了。「短期震盪難免，但無法終結多頭。」

何世昌分析，不過，關資金水龍頭，畢竟是大招，將會壓縮房價漲幅與房屋銷售速度，市況不會像上半年那麼瘋狂。

何世昌預期，這樣的發展，對房仲業而言，將是一場噩夢，當房仲家店數與從業人員在歷史高峰，而二手屋委售量變得更少，成交量又因房貸塞車、買方縮手等因素，而相對下滑；即便成交了，部份買方可能因房貸下不來而違約，買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費鬧得不可開交。