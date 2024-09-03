新青安房貸政策上路，導致銀行貸款水位接近滿載祭出「限貸令」，央行上月與34家國銀喝咖啡，要求銀行提出控管措施，行政院也出手，強調將找央行開會讓大家安心。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文指出，央行好像把事情都說了，又好像什麼都沒說，主要是央行有以下兩點疑慮未能詳細說明，銀行怕犯錯只好「能縮就縮」。

何世昌強調，央行近期約談各大銀行後，後續發布了聲明稿以及一篇補充說明，但在這兩篇聲明中，好像把事情都說了，但又好像什麼都沒說。他認為央行有以下兩點欵慮未能詳細說明，或者是不揭底牌。

一、總量管制：央行聲稱「請銀行自主管理不動產貸款總量」，但卻沒說「總量」是多少。

二、不動產放款集中度：央行新聞稿指出，「本年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4 %，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。」但央行卻沒說不動產放款集中度要降到什麼程度算及格。

何世昌認為，以上兩項疑慮，讓銀行進退兩難，成為放款的一個不確定因素，因為央行沒明示標準，所以，對銀行而言最保險的做法就是「能縮就縮」，減少犯錯的空間，自然而然會產生嚴格的限貸令。

根據了解，央行昨（2日）上午再度找銀行開會，總裁楊金龍親自出馬，並做出兩大裁示。包括不要造成民眾交屋時違約、要滿足首購族的貸款需求，以及針對民眾的客訴爭議，銀行端一定要柔性勸導。