銀行房貸鬧錢荒，央行日前請銀行喝咖啡，呼籲自主控管不動產貸款量，「限貸」實施卻引發民怨；央行總裁楊金龍2日邀請國內22家銀行舉辦座談會，瞭解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款的核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件之協處機制；央行下午也發新聞稿表示， 強調高度關注民眾申請房貸困難議題的立場，對於無自用住宅民眾購屋的陳情案件，央行已設置15條專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追踨後續案件處理情形。

央行指出，為提供民眾正常購屋融資需求必要協助，除敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件，也請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。

央行強調，日前籲請銀行自主管理不動產貸款總量的道德說服措施，屬於行政院「健全房地產市場方案」的一環；行政院院會於8月28日中，院長卓榮泰表示，中央銀行基於維繫金融體系穩定，邀集相關銀行業者座談，為預防金融問題所做的努力，央行也多次重申，今天院會楊金龍更再次清楚說明央行的原意，再度邀請相關銀行業者座談，避免民眾誤解。

這次央行舉辦的座談會，確實有部分銀行反映，今年以來受理房貸案件數量較大，或因法定限額比率30％的限制關係，致房貸承做量能有限，因而有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，因而不符申貸者預期；也有銀行指出，略調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源，如非無自用住宅民眾購屋貸款調配至無自用住宅民眾購屋貸款等。

中央銀行業務局專線電話：(02) 23571356~23571369，23571297共計15線。