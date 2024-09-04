一、配合辦理建立自用住宅貸款之留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾的貸款；二、銀行公會將研議建置銀行住宅貸款資訊揭露專區，請公股銀行配合辦理相關事宜；三、請公股銀行加強客服，提供電話諮詢專線，並務必確保專線暢通，以利民眾查詢。

四、金管會刻就銀行法第72條之2之控管規範，收集相關意見中，請公股銀行密切注意主管機關最新研議結果，並依規辦理；五、請公股銀行建立嚴謹的各產業貸款風險管理機制，避免貸放過於集中於特定產業；六、請公股銀行審慎評估新青安貸款案件，並協助申請人充分了解倘通過核貸後未來各期還款情形，提供相關設算還款資料予申請人，以協助其審酌自身財務還款能力。

七、請公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，澈底落實徵授信審核，並持續辦理貸後管理措施，積極進行追蹤查核，對於未合規態樣的借戶，依查得事證積極追回補貼利息及調整貸款條件，以確實符合新青安貸款之政策協助目的。

財政部會中也一再強調，請各公股銀行務必確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序。