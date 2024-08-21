近期市場出現房貸之亂，部分銀行都傳出排隊等撥款、VIP客戶才放款或者不接新案等訊息，央行21日公開警示全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4％，接近歷史高點需要進一步改善，雖然央行強調不影響無自用住宅民眾購屋、都更與危老融資，但過去央行緊盯資金流入不動產市場，恐讓銀行放款態度更謹慎。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都會請銀行自律，很少見這麼強硬，公開宣示對外說明並要求銀行配合，各銀行勢必得提出讓央行滿意的改善方案，目前聽到銀行短期做法，避免房貸放款部位增加，採取還多少借多少的方式因應，央行又公開要求，未來放款就會更為謹慎，要觀察未來銀行是否針對放款年期、寬限期等措施，更為審慎。

針對此次央行控管不動產貸款總量，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，首先銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價；此外，為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，「不講武德說抽就抽的事情一定還有。」由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，「窮的、沒關係的買方倒大霉。」消費者短期內若非銀行管道，還是能取得貸款，不過長期而言，各金融機構貸款額度有限，「池子本來就小，怕也撐不了太久」，未來下半年消費者若要購得愛屋，恐怕得多尋覓各金融體系。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為了抑制過熱買氣，政府出手掐銀根，對於需要貸款購屋者，貸不到或是很難貸，都會影響到購屋進度和意願，短期內需重新評估財務狀況，過熱的交易量有機會稍微降溫。不過央行主要限制銀行的「不動產貸款」，現在有些貸不足的購屋者，改以申請信貸，甚至轉向不受銀行法限制資產公司來補缺口，則會是下一階段需觀察的狀況。