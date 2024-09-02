許維銘表示，凱基銀在上半年度，在72-2的數值就已經來到將近27.5%，所以我們就已經開始審慎地看待72-2額度的問題，在六月之後，我們預估接下來第三季股利發放，會有一些存款的變動，所以其實我們是很用心在控管這個額度。

許維銘強調，由於資源是相當的珍貴，所以凱基銀並沒有所謂的「限貸令」，也沒有聽到客戶來抱怨。的確有人打電話來問房貸，那是因為房貸的撥貸也沒有那麼單純，並不像是去超市買東西，這牽扯到內部的資源、鑑價要去看location，以及對保這相關的事項，所以房貸本身就不是一個很快速的過程。