許維銘表示，凱基銀在上半年度，在72-2的數值就已經來到將近27.5%，所以我們就已經開始審慎地看待72-2額度的問題，在六月之後，我們預估接下來第三季股利發放，會有一些存款的變動，所以其實我們是很用心在控管這個額度。
許維銘強調，由於資源是相當的珍貴，所以凱基銀並沒有所謂的「限貸令」，也沒有聽到客戶來抱怨。的確有人打電話來問房貸，那是因為房貸的撥貸也沒有那麼單純，並不像是去超市買東西，這牽扯到內部的資源、鑑價要去看location，以及對保這相關的事項，所以房貸本身就不是一個很快速的過程。
凱基金（2883）旗下凱基銀行總經理許維銘今天表示，央行今天邀集銀行開會，央行總裁楊金龍也特別關心銀行對房貸水位和撥貸等相關看法。許維銘表示。以凱基銀來看，本行並沒有所謂的「限貸令」。我們根據自己的資源作考量，撥貸上面要做一些流程的一個順序，大家都是相當的謹慎，凱基銀的房貸的量體也沒那麼大，也希望把資源用來開發我們自己目標的客群。
許維銘表示，凱基銀在上半年度，在72-2的數值就已經來到將近27.5%，所以我們就已經開始審慎地看待72-2額度的問題，在六月之後，我們預估接下來第三季股利發放，會有一些存款的變動，所以其實我們是很用心在控管這個額度。
許維銘強調，由於資源是相當的珍貴，所以凱基銀並沒有所謂的「限貸令」，也沒有聽到客戶來抱怨。的確有人打電話來問房貸，那是因為房貸的撥貸也沒有那麼單純，並不像是去超市買東西，這牽扯到內部的資源、鑑價要去看location，以及對保這相關的事項，所以房貸本身就不是一個很快速的過程。
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