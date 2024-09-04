「限貸令」讓民眾等不到貸款、買不到房，金管會火速因應。金管會主委彭金隆4日指出，4日銀行局已召集銀行開會討論解因應之道。銀行局官員進一步指出，會中結論將由銀行公會統一建立起資訊分享平台，讓所有民眾可以藉由平台，查看各家銀行是否還有可以貸款的房貸額度，預計一周內上線。

銀行局官員指出，之前傳出國銀有祭限貸令，讓買屋的人找不到貸款，這件事不管是總統還是院長都很重視，因此金管會上周就找公股行庫開會，公股行庫有額度的要先提供給首購、無自用的客戶，會中決議，由銀行公會建立平台，後續有貸款需求的可上專區，看哪家銀行還有額度，就可洽那些有額度的銀行申貸，預計一周內平台上線。

該平台會扣掉各銀行已核未撥的額度再揭露，但有銀行會擔心客戶是否會誤以為有額度就一定會貸得到，銀行局官員指出，這部份，會先求有，再研究如何更精確表達可貸額度，如加註等方式。

4日共有12家國銀出席，包括8家公股、還有中信銀、國泰世華、北富銀、台新銀等4家民營銀行的總經理出席。

另有銀行在會中建議，將危老都更後轉為分戶房貸的房貸，可排除銀行法72-2條，以釋出更多額度。銀行局官員表示，今天僅是聽取各家銀行意見，並未做出決議。