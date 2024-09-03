調查局提供

調查局為防範陸方竊取我高科技機密，在台挖角高科技人才，在台北、新北、士林及新竹4地檢檢察官指揮下，自8月19日至30日同步偵辦中國半導體「國家隊」之一的「中國北方華創微電子」、中國國企中核集團子公司「中國同方」公司共8家陸企，以境外基金或「假台資」、「假僑外資」等方式來台非法從事挖角我高科技人才案，總計動員4個外勤處站逾135人次，共計搜索30處所，詢問65人次，有效防範陸企竊密及挖角，維護國家安全。

調查局表示，調查局長陳白立上任後，將全力防制陸企挖角竊密，確保國家安全與產業競爭優勢，作為調查局未來重點工作之一。調查局自6月起即規劃蒐證偵辦陸企非法在台挖角高科技人才等不法行為。

調局掃蕩陸企挖角竊密，查辦「中國北方華創」8陸企。(調查局提供)

調局掃蕩陸企挖角竊密，查辦「中國北方華創」8陸企。(調查局提供)

經過外勤處站縝密蒐證，報請台北、新北、士林及新竹4處地檢署檢察官指揮，調查局4個外勤處站於113年8月19日至30日同步偵辦8家陸企來臺非法從事挖角我高科技人才案件，總計動員逾135人次，搜索30處所，詢問65人次。

其中，台北市調查處偵辦中國深圳市南方硅谷半導體股份有限公司、上海新相 微電子股份有限公司、南京齊芯半導體有限公司計3家公司涉嫌不法案。

新北市調查處偵辦中國竹間智能科技（上海）有限公司、同方股份有限公司、成都銳成芯微科技股份有限公司計3家公司涉嫌不法案。

台中市調查處偵辦中國北方華創微電子裝備有限公司涉嫌不法案。新竹縣調查站偵辦中國上海瀚薪科技有限公司涉嫌不法案。

調查局表示，中國北方華創微電子裝備有限公司連續3年登上中國電子信息競爭力百強，主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等中國半導體國家隊的高端半導體設備製造商，分別透過在台辦事處、台資企業在臺挖角半導體相關設備工程師。

中國上海瀚薪科技有限公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師，由於該公司係以碳化矽做為其第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，該等技術人才若遭陸企挖角，將衝擊我產業競爭力。

另外，中國同方股份有限公司由中共國有企業中核集團控股，該集團是中國從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是中國最大核電站工程及營運公司。中國同方股份有限公司跨足資訊科技、能源與環境2大產業，以「假台資、真陸資」手法在台成立公司，並挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。

中國成都銳成芯微科技股份有限公司為集成電路知識產權(IP)產品設計及應用供應商，總部設於中國四川省成都市，是中國唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，後為規避查緝，遂要求在台員工將其健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，藉此掩飾非法在台從事業務行為。