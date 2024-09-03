北京、上海餐飲業利潤暴跌，多少餐飲企業被困在微利或虧損裡？據觀察者網「紅餐網」專欄報導，最近，有兩組數據引發餐飲人熱議。一組是北京限額以上餐飲企業利潤暴跌88.8％，利潤率低至0.37％；另一組則是上海限額以上住宿和餐飲業企業營業利潤為-7.7億元（人民幣，下同）。這兩組數據，赤裸裸地揭開了今年大陸餐飲行業真實現狀。有網友銳評，這麼低的利潤，在北京、上海乾餐飲就跟做慈善一樣。

利潤暴跌，北京、上海餐飲業「渡劫」

北京統計局數據顯示，2024年上半年，北京限額以上（即年主營業務收入200萬及以上）餐飲企業營收為492.1億元，同比下降2.9％。同時利潤總額為1.8億元，同比暴跌88.8％，利潤率低至0.37％。

從餐飲類型來看，上半年，北京除了正餐服務的營收同比下降10％以外，其餘的快餐服務、飲料及冷飲服務、餐飲配送及外賣送餐服務以及其他餐飲業的營收均有所增長。其中其他餐飲業營收同比增長最多，達到9.2％。

但營收增長的背後，卻是利潤的暴跌，像正餐服務利潤虧損7651萬元，其他餐飲業虧損2315萬元。快餐服務利潤2.4億元，同比下降49.9％，飲料及冷飲服務利潤下降更明顯，同比減少86.1％。

上海的情況更糟糕。上海統計局數據顯示，2024年上半年，限額以上住宿和餐飲業企業（即年主營業務收入大於等於200萬元）營收752.88億元，同比下降2.6％，營業利潤為-7.7億元。

這個數據並不是聳人聽聞，真實的情況可能比數據更糟糕。最近，紅餐網在與一些北京、上海的餐飲人交流中也得知，今年餐飲品牌的利潤狀況都非常堪憂。

有北京餐飲人表示，今年餐廳的營業額沒有下滑，但利潤同比去年下降約一半，已經到了不可持續的邊緣。

南城香汪國玉也表示，2024年南城香單店的流水比不上去年，門店的利潤也在下降。

前不久，他在自己發佈的短視頻中直言：「前半年掙的錢，到冬天可能賠得精光，所以企業要提前做好佈局，該關的關。」他直言，南城香今年是一邊開店，一邊在關店，如今還在將一些現存的不賺錢的店關掉。

這麼低的利潤意味著什麼？通常來說，餐飲企業的利潤率保持需要在5％-10％，如果低於這一範圍，輕則現金流承壓，重則資金斷裂，企業倒閉。

像今年的上海，外界從各大媒體的報導中就能得知，倒閉的餐企業不少。比如上海米其林餐廳喜粵八號，今年2月正式關店，還被曝「老闆跑路，欠薪！」

利潤暴跌背後，真相是什麼？

北京、上海的餐飲市場低迷、企業利潤暴跌的背後，有4個主要因素。

第一，北京、上海的開店成本水漲船高。

房租、人工、原材料這「三座大山」，無論什麼時候都是餐飲業最沈重的負擔，而一線城市的成本又比下沈市場高得多，尤其是房租和人工這兩項。

京滬除了高成本還有高定價，兩者某種程度上是呈正相關的。在過去很長一段時間，京滬的消費者收入水平、消費意願、消費頻次都要遠高於低線城市，只要餐飲店的定價能提上去並維持相應的客流量，倒也能覆蓋成本的部分。

只不過過去幾年，情況大不一樣了，高成本、高定價和高客流的平衡被打破了。

這就涉及到第二點，成本飛漲的同時，消費意願下降，進一步導致門店的利潤承壓。

經濟大環境不好疊加通貨膨脹，打工人對自己的職業前景感到擔憂，自然要學會省錢。而一線城市和下沈市場之間存在著信息差，京滬的中產、白領們接收信息更快，對各個行業的發展趨勢也更瞭解，所以憂慮更深，只能節省日常開銷為未來儲備應急資金。

變得越來越精打細算的還不止「窮人」，富人的消費也愈發謹慎了。這一點，從高端商場的銷售額方面也能略窺一斑。8月，太古地產發佈的第二季營運數據顯示，上半年，北京三里屯太古里、北京頤堤港的零售銷售額分別下降3.5％、3.8％，上海興業太古匯零售銷售額下降19.6％。

第三，市場競爭的高度飽和。

如今，餐飲商家的競爭也在日趨白熱化。尤其是在京滬等餐飲高地，可以說沒有增量，大家都是在存量市場裡肉搏。

今年一線城市的洗牌也異常激烈，企查查數據顯示，今年1-5月，北京、上海2個城市新註冊餐飲企業數約為1.7萬家，同比增長30.5％。也就是說，新入局的餐飲企業更多，市場的競爭也越來越激烈了。

第四，瘋狂降價促銷，打價格戰。

正是因為面對成本、消費降級、競爭內卷等多重壓力，如今許多餐飲企業才不得不採取打折、促銷等活動，犧牲利潤以搶佔市場份額。

縱觀整個餐飲市場，如今各個賽道都在瘋狂降價，3元早餐、4元奶茶、6.6元咖啡、9.9元的漢堡，層出不窮的「窮鬼套餐」愈加盛行；不少連鎖餐飲品牌則直接喊出「價格回到幾年前」；曾經人均消費上千元的高端餐廳，也開始集體下凡，推出低價套餐。

降價當然能在某種程度上吸引人流，但房租、人工和原材料成本不會因此而同步下降，這部分差價只能由商家來承擔。到頭來，瘋狂的價格戰就成了一場殺敵八百自損一千的「絞肉戰」，只會進一步壓縮餐飲企業的利潤。

其他城市的餐飲利潤，會好嗎？

先看一線城市，廣州和深圳雖然沒有公佈限額以上餐飲企業的營收、利潤數據，但整體情況估計也不容樂觀。

廣州、深圳統計局數據顯示，1-7月，廣州住宿和餐飲業零售額同比增長2.4％，深圳餐飲收入同比微增0.6％，距離同期全國餐飲業7.1％的增速都相去甚遠。

僅從餐飲業營收來看，廣深同樣表現低迷。且同為一線城市，廣深的競爭情況和成本壓力，與京滬沒有太大差別。可想而知，在大環境影響下，廣深的餐飲業利潤大概率也不會很樂觀。

值得一提的是，對比一線城市餐飲收入低迷，上半年，一些新一線，乃至二三線等城市的餐飲收入卻表現相對較好。

比如重慶，今年上半年餐飲收入1237.45億元，同比大漲11.9％，遠超一線城市的餐飲業增速，同時也跑贏全國增速。蘇州、武漢、成都等新一線城市上半年的餐飲消費同比增速都在6％以上。

文章稱，營收情況並不能代表利潤。目前，只能看到各地的餐飲收入，整體的利潤狀況不得而知。但可以確定的是，近幾年，餐飲行業的整體利潤是有所下滑的。餐飲業已經進入微利時代，賺錢如同「土裡刨金」，一個更難賺錢的時代正在到來。