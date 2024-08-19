細覽今年上半年大陸海洋經濟成績單，已成為新一亮點，統計上半年海洋生產總值達4.9兆元（人民幣，下同）、年增率5.6％，高於上半年整體5％水準。從產業端來看，全球18種主要船型，大陸有14種船型新接訂單居全球首位，海洋工程裝備製造上半年新承接訂單金額是去年同期3倍，「藍色朋友圈」日益擴大。

造船也是大陸海洋經濟傳統產業，上半年的大陸船企看到如江南造船、滬東中華、外高橋造船3家船廠，合計實現完工交船38艘、經營接單65艘，中高端船型占比達到90％以上。

大陸工信部發佈的資料顯示，大陸造船業三大指標繼續穩步增長，全球領先。上半年的造船完工量2502萬載重噸、年增率18.4％；新接訂單量5422萬載重噸，年增43.9％。其中，新接訂單量以載重噸計占全球總量的74.7％。

此外，海洋新興產業向新、向綠、向智步伐不斷提速。上半年海洋工程裝備製造業加速回暖，海工新承接訂單金額是去年同期3倍，更獲得多個超級大單。諸如大型海上風電多功能運維母船豐華23號正式交付、大陸自主研製的全球首台18兆瓦海上風電機組吊裝成功等。

大陸自然資源部國家海洋資訊中心副主任崔曉健表示，針對國內涉海企業進行網上問卷和書面調研的結果顯示，分別有68.6％、70.4％的企業上半年研發經費和人員數量實現年度成長。其中超過8成海洋電力業企業實現研發經費與人員數量的雙增長。