繼承遺產若需繳納金額較多的遺產稅，為減少繼承人須另外籌措現金繳納遺產稅的煩惱，財政部臺北國稅局提醒，繼承人得以被繼承人遺產中之存款繳納遺產稅，如無法取得全體繼承人同意，可比照遺產及贈與稅法第30條第7項「多數決」規定，向國稅局提出申請。

臺北國稅局表示，稅捐的繳納以現金為原則，是以遺產繳納遺產稅時，遺產中的存款應優先於其他種類遺產，只是遺產為全體繼承人公同共有，為兼顧納稅義務人權益並利稅款徵起，如果未能取得全體繼承人同意以遺產存款繳納時，得由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二的同意向國稅局提出申請。

臺北國稅局舉例說明，被繼承人甲君過世後，繼承人為配偶A及子女B、C、D計4人，必須繳納遺產稅800萬元，其中繼承人B因工作因素無法返國，甲君遺產中有存款900萬元，繼承人A、C、D（應繼分合計四分之三）申請以遺產中存款繳納遺產稅，符合繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意之情形，稽徵機關於應納遺產稅額（800萬元）之範圍內，可核發遺產稅同意移轉證明書，供繼承人向存款機構辦理繳納稅款。

臺北國稅局提醒，納稅義務人取得國稅局核發之遺產稅同意移轉證明書後，仍應於繳納期限內前往存款機構辦理稅款繳納，並依存款機構規定，配合提示應檢附資料，以完納稅捐。