依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人如律師、地政士、會計師等代為處理，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

自財政部100年統計以來，單筆最大筆無人繼承現金是2022年的2.88億元，會計師處理了九年；2017年也曾有單筆1.72億元的大型案件。