依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人如律師、地政士、會計師等代為處理，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

自財政部100年統計以來，單筆最大筆無人繼承現金是2022年的2.88億元，會計師處理了九年；2017年也曾有單筆1.72億元的大型案件。

前7月35人遺產無人繼承 7500萬現金全歸國庫
宗教團體不動產審認申請期限延長2年 目標2026完成1,000家
財政部推廣優質認證酒品 餐飲示範有黃仁勳愛店
#遺產 #承認 #現金 #國庫 #財政部
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷