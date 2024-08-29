依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人如律師、地政士、會計師等代為處理，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。
自財政部100年統計以來，單筆最大筆無人繼承現金是2022年的2.88億元，會計師處理了九年；2017年也曾有單筆1.72億元的大型案件。
財政部國庫署表示，113年截至7月底無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計35件，總金額新台幣7,505萬元，相較去年同期件數多8件，總金額亦增加2,511萬元，悉數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。其中單一最大案件為2,511萬元。
依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人如律師、地政士、會計師等代為處理，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。
自財政部100年統計以來，單筆最大筆無人繼承現金是2022年的2.88億元，會計師處理了九年；2017年也曾有單筆1.72億元的大型案件。
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