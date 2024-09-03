竹竹苗高中入學會考比序採三級分制，部分家長認為鑑別度低，有失公平，自組大新竹高中就學權益自救會，與會的陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔3日表示，新竹區很特殊，請勿用有捷運、公車網密布的台北天龍區來比擬，強烈建議廢除三級分制，改採五級或七級分制。

林志潔以大新竹區就學權益自救會家長代表的身分表示，她的小孩國中在家自學，到去年春天，在弄清楚會考的規則和大新竹區的狀況後，她也是第1次知道，原來新竹並非採北北基的制度，同時也發現大新竹的區域包括新竹縣、新竹市還包括苗栗縣，幅員之廣大，交通之不便利，高中又沒有任何可住宿的選項，令人驚恐。

她說，新竹區很特殊，請勿用有捷運、公車網密布的台北天龍區來比擬。大新竹學生就讀的區域，從苗栗到新豐，湖口到香山，南寮到關西，通勤時間都是1個到1個半小時以上，交通不便，通勤距離長，學生多，學校稀少，嚴重壓縮學生的選擇。

再加上三級分制，學生被壓迫到沒日沒夜拚命讀書考試，希望能上離家近一點的學校，卻可能因為1題之差，落到讀遙遠的學校，或被迫在家裡附近，選擇與自己志趣不合的學校就讀。

但台北住在新店的學生考到北投的高中，有捷運可以前往就讀，一樣的情況到新竹，學生最後只能放棄。

林志潔指出，家長都很想請問，會考的目的到底是什麼？如果希望校校均值，多元組成，她也非常贊同，教育體系和家長、學生，在這個目標下，可以重新討論，建構1個公平優良的高中學習系統。

但如果會考目的是鑑別，區隔學生的程度和性向，那就要給大家1個有鑑別度的考試方式，不要掛羊頭賣狗肉，詐欺學生折磨家長。

新竹地區從來沒有什麼非常有效的「智慧交通」，大新竹的聯外道路只有寒暑假期間會好走一些，因為學生放假了，可憐的家長免去接送之苦，是「智慧放假」的功勞。

中央和地方如不能體察新竹的問題和特殊性，總是給錯誤的藥方，只會讓每屆的學生陷入很辛苦的輪迴。

因此，她強烈建議，改善大新竹地區學校不足、分散，以及就學不便的問題。另也要廢除三級分制，改採五級或七級分制。