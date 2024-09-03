竹竹苗高中入學會考比序採三級分制，部分家長認為此制度因鑑別度低，有失公平，由於本周三竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）將召開會議，家長訴求改成五級分積點制或是七級分制，新竹縣政府教育局3日表態傾向改為五級分積點制。

會考比序三級分制度引起部分家長不滿，更自組大新竹高中就學權益自救會，四處陳情並召開公聽會，蒐集同溫層意見並訴求改變鑑別度低的三級分制。教育局長楊郡慈3日在主管會報中指出，去年已請專家針對112學年度考試作分析，但發現若改成七級分制對新竹縣考生變動性過大，因此去年入推會未通過七級分提案。

由於家長持續反映，教育局因此針對五級分、七級分加上配套積點制，委託第三方公司來計算，目前竹竹苗3縣市中在B族群之中差異不大、範圍較廣，顯示同級分內鑑別率不足，若採用B＋＋、B＋和B，更能夠分別出學生的努力，高中優質化也較容易提升。

楊郡慈表示，在計算過程中了解到五級分制對考區竹竹苗區變動幅度不大，配套積點制，在同級分時，每年大約40％學生會用到同級分比序，目前比序採國英數社自順序比較，若國語文領域弱的學生比較吃虧，若改成積點制，用成績加總來比序，讓科科等值。

楊郡慈指出，新竹市有弱勢孩子但沒有偏鄉，新竹縣跟苗栗縣均有偏鄉，原三級分制度針對偏遠地區弱勢學生有5分的加分，非山非市地區有加4分，若改制後將延續再現有加分權利制度，在整體配套上，新竹縣提出五級分加七積點再加上偏遠地區的2分加分。

縣長楊文科對此表示，目前全台有7個考區採用三級分制、5個考區採五級分積點制、3個考區採七級分制，看起來目前三級分最多縣市採用，但新竹縣家長提出意見希望改為五級分積點制，也要跟竹市、苗縣家長群溝通，但若各縣市大家堅持己見，結果就維持原案。