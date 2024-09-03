玉管處聘專業教練教授學員山域搜救相關技能，包含繩索器材與繩結認識、高山症處置等。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

專業教練教授學員山域搜救相關技能，此為地毯式搜索的模式。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

山搜專家從山域事故探討迷途失聯者行為，搭配地圖判釋與紀錄軌跡APP操作，擬定搜救計畫。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處統計2023年園區山域事故總計64件，共84人遇難，其中有8人死亡、43人受傷、33人平安。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處統計2023年園區山域事故總計64件，共84人遇難，其中有8人死亡、43人受傷、33人平安。玉管處在塔塔加地區舉行聯合山域搜救訓練，玉山、雪霸、太魯閣、保七及南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣消防局共22名學員報名，聘專業教練教授山域搜救相關技能。

玉管處指出，玉山因歐亞、菲律賓板塊相擠撞而高隆，主稜脈略呈十字形，南北長而東西短，十字之交點為玉山主峰，而玉山國家公園以山為名，位居台灣中央地帶，行政區域跨花蓮、高雄、南投、嘉義，地形概分為東埔山塊、玉山山塊及中央山塊，園區海拔3000公尺以上百岳共30座，因應山林開放，山域事故件數日益增加，舉行聯合山域搜救訓練。

玉管處聘請林政翰、孫傳慧、張國威、許嘉瑤共4名教練，為學員教授山域搜救相關技能，包含繩索器材與繩結認識、基礎繩索技術與應用，經由教練講授與實際操作演練，讓學員重新溫習繩索相關基礎技術。並由玉管處技士施博文講授無線電波相關知識與應用。

除了搜救技能，也從山域事故探討迷途失聯者行為及其親友訪談技巧，再搭配地圖判釋與紀錄軌跡APP操作，擬定搜救計畫，同時學習搜救裝備及飲食輕量化，減輕搜救人員背負重量，提升搜救任務的執行效率。

玉山超過七成都是海拔2000公尺以上山區，為高山症好發區域，這次聯合山域搜救訓練課程，玉管處也找專家教學員認識高山症及處置，包括攜帶型加壓袋（PAC）的操作，可用於治療急性高山病、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等高海拔疾病。