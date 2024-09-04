南湖大山生態保護區近日有民眾飼養的哈士奇闖入攻擊野生小山豬，太魯閣國家公園管理處加強宣導，呼籲民眾遵守規定，保護生態環境。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

有直播為宣傳煙火生意，來到武領停車場放置「瓶中信」，讓民眾尋寶換煙火。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

有一隻哈士奇日前在南湖大山生態保護區，被拍到獵捕野生小山豬，山裡傳出山豬哀號聲，保七人員據報追查，發現是附近民眾飼養的寵物，已訪談並勸導飼主，全案移給太魯閣國家公園管理處，若確認違法將開罰；此外，有網友在合歡山武嶺停車場放置「瓶中信」並拍下影片上傳，讓網友尋寶送煙火，也因違反國家公園禁止事項，開罰1500元。

有網友在臉書社團PO文，8月30日晚上，在聖光登山口要起登時，竟然有一隻哈士奇冒出，跟著山友走，沿路好像一直在尋找什麼，來到多加屯山前峰時，忽然聽到動物慘叫，原來是哈士奇獵到一隻小山豬，咬著小山豬一直甩，小山豬哀嚎聲傳遍山區，感覺恐怖。

山友指出，這隻哈士奇疑為勝光登山口旁一名業者所養的狗，不少山友都見過，之前沒有聽過會攻擊野生動物，這次有人證及照片，希望飼主能約制牠的活動範圍，以免闖入生態保護區內威脅到野生動物。

太管處說，南湖山區屬於太魯閣國家公園生態保護區，是許多特有珍稀物種重要棲地，禁止騷擾野生動物、採摘花木及任意紮營等，已蒐證並通知飼主約束寵物，如確認違法屬實，將依國家公園法規定開罰。

暑假旅遊旺季期間，合歡山區違反國家公園法案件頻傳，繼日前有遊客在合歡山區昆陽及武嶺停車場違規燃放煙火、炊煮，被查獲9人分別開罰1500元，又發現一名歐姓直播主近日拍影片，將寫有「恭喜獲得免費煙火」的字條放入寶特瓶，用束帶綁在武嶺停車場，影片地點標明「南投仁愛鄉某知名景點」，要網友來找瓶中信，找到就可以免費領取一個煙火。

保七第九大隊獲報後循線找到歐，對方表示因為賣煙火，以好玩手法宣傳，不知已違規。太管處已依違反太魯閣國家公園區域內禁止事項第7點規定「禁止於非指定地點丟棄寶特瓶」，裁罰1500元。