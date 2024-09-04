大陸央視網報導，大陸國新辦4日「推動高品質發展」系列主題記者會。大陸應急管理部國家礦山安全監察局局長黃錦生表示，截至8月底礦山生產安全事故遇難人數，同比下降31.99％。近年來，大陸推動礦山智慧化建設取得長足進展，對降低礦災傷亡有一定成效。

黃錦生指出，在加強頂層設計方面，今年4月大陸國家礦山安全監察局聯合應急管理部、國家發展改革委、工業和資訊化部、科技部、財政部、教育部印發了《關於深入推進礦山智慧化建設、促進礦山安全發展的指導意見》，從頂層設計上作出系統部署。

在強化科技創新方面，批准建設5個礦山智慧化相關的國家礦山安全監察局重點實驗室，協調將「智慧掘進」「露天礦無人駕駛」等5個專案列入重點研發專項；推動礦山企業、裝備企業、科研單位、大專院校等開展產學研聯合攻關，一批關鍵技術裝備研發取得突破。

在堅持標準引領方面，發布《礦山智慧化標準體系架構》，引導各有關單位開展相關標準規範的制修訂工作。發布《智慧化礦山數據融合共用規範》，打通了「數據孤島」，破除了「資訊煙囪」。

在加大政策激勵方面，推動在煤礦產能核增、安全生產標準化、大陸中央預算內投資、企業安全費用提取使用等方面予以支持，推動將智慧化裝備納入大規模設備更新支持範圍。

在堅持示範引領方面，會同國家能源局開展智慧化示範煤礦建設，會同工業和資訊化部徵集、公布2批共92個礦山機器人典型應用場景。近年來，相繼湧現出國家能源集團榆家梁煤礦、中煤集團大海則煤礦、山東黃金集團三山島金礦、首鋼礦業公司杏山鐵礦等一批典型案例。

通過各方共同努力，礦山智慧化建設取得了積極進展，截止目前，大陸全國建有1642個智慧化採掘工作面，有智慧化工作面的煤礦達859處，有30餘類2640台（套）機器人、1328台無人駕駛車輛推廣應用，1.7萬個固定崗位實現無人值守。

黃錦生表示，下一步，將持續在政策標準、科技創新、應用示範等方面加大支持力度，推動礦山智慧化建設再上新台階，為礦山本質安全奠定重要基礎。