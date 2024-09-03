違反重大訊息規定 櫃買開罰三一東林5萬元 19:072024/09/03 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，三一東林股份有限公司（3609）負責人於112年間經臺灣桃園地方法院起訴，該公司未依規定期限公告前揭訴訟案之後續判決情形，核有疏失，櫃買中心爰對該公司處以違約金新台幣5萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 未於期限內發布重訊 大略-KY遭櫃買開罰20萬元 櫃買中心預計8／13審議銳澤上櫃案 台中大遠百韓國物產展登場 祭買一送一、消費滿額抽首爾機票吸客 #東林 #櫃買中心 #三一 #重大訊息 #櫃買 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所、櫃買中心人事搬風 傳簡立忠任櫃買董座 20:332024/08/07 財經 櫃買Q2財報全揭露 這家又缺交 20:562024/08/14 財經 櫃買中心董座簡立忠遭詐騙集團冒名 櫃買籲民眾切勿上當 00:072024/08/16 財經 遠東新發行台灣首兩檔永續發展轉（交）換公司債 世紀鋼、台泥接力 20:552024/08/08 財經 溫室氣體盤查實作工作坊啟動 櫃買中心助企業邁向淨零 19:552024/08/22 財經 《櫃買市場》櫃買率3創櫃板公司參加高雄亞灣新創展 16:392024/08/21 財經 智通股票面額變更 新股9／9起櫃檯買賣 19:572024/08/15 財經 先嗇宮普渡法會登場 捐百萬白米、供品做公益 12:162024/08/30 寶島 全聯買1送1！咖啡等百件商品 限時特價11天 09:302024/08/26 生活 《櫃買市場》大略重訊違規 遭罰25萬元 07:382024/08/15 財經 櫃買：已備妥各項救市措施 投資人宜理性面對波動 18:172024/08/05 財經 買房首選有市府建設加值區域！專家：買看得到、摸得到的 09:002024/08/03 財經 政院拍板！櫃買董座簡立忠 李愛玲轉任證交所總座 23:412024/08/07 財經 陸打造世界最大貨櫃船 東方葡萄牙輪出江試航 18:392024/08/31 兩岸 中信金出手！發布重訊「搶親新光金」 新新併出現變數 16:092024/08/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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