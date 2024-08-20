台新金併購新光金出現變數，中信金發布重大訊息指出，本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司。一如市場傳聞出手搶親，中信金今（20日）召開臨時董事會，傳出以較台新金更具優勢的價格，爭取併購新光金。

目前台新金與新光金皆發布重大訊息指出，不予評論相關事件，一切依公司發布的重訊為主。中時今披露，台新金、新光金兩家金控總經理19日甫去拜會金管會銀行局局長莊琇媛報告合併計劃，傳將於周四（22日）召開董事會，討論合併換股、併購架構事宜。

台新金與新光金討論併購的傳聞已相當多年，近期隨著新光人壽體質轉好，新光金上半年由虧轉盈，新新併的速度已經加快。沒想到就在此時，中信金召開臨時董事會，決定出手搶親，甚至傳出有新光金大股東認為，新光金若與台新金合併只能成為第四大金控，但若與中信金合併有望成為第一大。

值得注意的是，台新金與新光金擁有優先議約權，如今中信金加入戰局後，後續發展備受關注。受惠於併購傳聞，新光金股價持續上漲，尾盤急拉一度觸及11.85元，終場收在11.80元，大漲6.31%，台新金小漲0.15元（或0.81%）至18.75元，中信金盤中一度小漲至35.05元，終場收在35元平盤。