新新併拍板定案，在台新金、新光金董事會前表態要搶親的中信金，態度成為關鍵。據透露，在新新亮出換股比例的底牌後，更加深了中信金出價競逐的決心，內部人士透露出價至少14元起跳，大幅領先新新併所開出的11.32元，關鍵在於9月10日最後過戶前買不買得到足夠持股，現在是跟時間賽跑，否則也就是白忙一場。

依照法規，中信金必須在15個工作日內，得到金管會的「不駁回」後，意即就算今天送件，金管會可能在9月初通過，然最後過戶日落在9月10日附近，在此之前要不買到一定持股比，不然就是以此爭取小股東支持，在股東臨時會上投下反對票，讓新新併重新回到原點，這樣才有二次進場的機會。

市場人士分析，目前對有意搶親的中信金來說，價格已經不是問題，「13、14，都可以開，而且幾乎不用太多力氣」，今天董事會拍板決定後，就會立刻送金管會審查，接下來就看主管機關態度，如果主管機關沒有駁回，就等於自動生效，中信金立刻可以發動攻勢，接下來將取決於中信金的行動力，還有新光金大小股東的想法。

台新金昨日宣布將用每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股，以21日台新金收盤價18.8元計算，等於新光金與台新金合併後，新光金的股東可換到約0.6022股的台新金股票，取得價格約11.32元，雖然低於22日停牌前的收盤價12.45元，不過業界解釋，溢價制訂不會只看單一天股價，會按照過去30天的均價評估。

知情人士表示，中信金的口袋深，看完昨天新新併的記者會，「現在應該在放鞭炮了！」出價絕對會比台新金的條件更有優勢，不過因新光金股權有多數集中在新光集團手上，吳東進、吳東亮，甚至是創始的原始股東會不會願意賣出持股，決定是否破局關鍵，其中又以新光金創辦人吳東進本人的態度最關鍵。