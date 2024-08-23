台股今（23日）開低走高，早盤一度下殺近200點，但盤中買盤進場跌幅收斂，終場翻紅收在22158.05點，小漲9.22點，權值股台積電一度跌12元，最終收在949元小跌2元，台新金漲3.19%，收在19.40元，新光金早盤跌逾6%，終場收平盤12.45元，中信金開高走低下殺1.05%。

台新金與新光金昨（22日）董事會通過合併案，雙方達成以1股新光金換成0.6022股的台新金，台新金為存續公司，若合併案能夠順利走完所有流程，新名稱將是台新新光金控，兩家公司將在10月9日召開股東臨時會，若通過將向主管機關提交申請。

新新併的變數在於中信金有意透過公開申購搶親，但目前尚未向金管會遞交申請書，關注中信金的開價是否優於台新金，且能否打新光金高層與小股東，屆時才有可能出現大逆轉。

周四美股四大指數收黑，費城半導體指數暴跌3.44%，台積電ADR下跌2.92%至166.44美元，輝達挫低3.70%至123.74美元，超微AMD暴跌3.87%。大型科技股表現也不理想，亞馬遜下跌逾2%，Google母公司Alphabet也挫低1.28%。