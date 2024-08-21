「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」係數位時代於高雄舉辦之大型新創企業展，櫃買中心表示， 為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領3家創櫃板公司參加「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」，櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場提供文宣品供民眾取閱並設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。

櫃買中心表示，此次共同參展的3家創櫃板公司各具特色，包括專精農食循環經濟之京冠生物科技、經營校園市場通路之麗文文化，及提供婦科保健服務之健談等企業，活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，並期待藉由參加本展，能夠更加活絡南高屏地區創新能量，提供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。