台股最近進入量縮整理階段，盤面缺乏主流帶動，多頭只好四處尋求題材助攻，恰好遊戲大作《黑神話：悟空》一鳴驚人，不僅凱基投顧看好高階顯卡、新顯卡與PC換機潮將推升板卡廠獲利擴張，花旗環球證券也無法忽視《黑神話：悟空》光芒，同樣看好華碩、微星，更將微星推測合理股價升至235元。

《黑神話：悟空》於8月20日上市，據Gamalytic統計，三天內即銷售1,000萬套以上；據國外數據分析公司VG Insights統計，截至2日，總銷量已經達到了1,690萬套。

凱基投顧認為，《黑神話：悟空》熱銷將推升顯卡需求與均價。其中，隨遊戲需求暢旺，微星有望受惠較多，因其顯卡營收占比30％～35％，且多為輝達GPU，華碩則有15％～20％營收來自顯卡。凱基投顧說明，新遊戲推出也將刺激電競筆電換機需求，華碩與微星將是主要受惠者。

凱基投顧給予華碩665元股價預期，超越摩根士丹利賦予的660元，顯示樂觀派研究機構看華碩的目標價持續調升。摩根士丹利證券指出，華碩上半年獲利復甦亮眼，使投資者對華碩的庫存管理更有信心，加上經營管理階層日前釋出第三季PC出貨季增15％～20％觀點，超越市場預期，則意味華碩市占率正在擴張。

花旗環球證券認為，微星有7成以上營收來自電競相關產品，在產品線全面與品牌形象考量下，看好微星同步受惠《黑神話：悟空》熱銷與RTX 50系列GPU即將問世，掌握絕佳成長機會。