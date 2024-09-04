美國製造業數據意外疲弱，再度引發投資人對經濟即將或已經步入衰退的擔憂，由科技股和晶片股帶頭下殺，周二美股主要指數全面重挫，費半指數更崩跌近8%，創下2020年3月新冠疫情以來最大單日跌幅。英特爾難逃波及，終場大跌8.80%，收在20.10美元。

在1990年代末的網路泡沫（dot-com boom）時期，英特爾和微軟成為最早被納入道瓊工業指數的科技股。

分析師表示，英特爾可能遭道瓊指數剔除，該公司今年來股價已經下跌近60%，在道瓊指數成分股中表現最差，也淪為股價最低的成分股。與2000年8月創下的歷史高點相比，英特爾股價已下跌逾70% ，使其市值跌破1000億美元，為30年來首見。

若遭到道瓊指數剔除，英特爾的聲譽和股價勢必再受打擊。該公司在放棄投資OpenAI的機會後也錯失了這波AI熱潮，而旗下晶片代工部門的虧損則不斷擴大。英特爾原本對該部門能挑戰全球晶片代工龍頭台積電寄予厚望。

英特爾上個月發布的財報意外疲弱，並宣布將暫停發放股利以及將裁員逾15%、約1.5萬人。但一些分析師和一名前董事認為，對英特爾來說，這些舉措可能力道不夠，且為時已晚。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，英特爾「早該」被移除，最新發布的業績可能成為最後一根稻草。

瑞銀證券表示，7月全球半導體總銷售額較6月大減11.1%，也低於5年和10平均銷售額，這主要是因為記憶體晶片銷售下滑。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，終端市場需求不利於英特爾，且英特爾的產品路線圖也有諸多失策之處。

創立並負責管理道瓊指數的S&P Dow Jones Indices拒絕就英特爾是否將被除名發表意見。

該指數將視情況調整成分股，上一次是在今年2月剔除陷入困境的連鎖藥局Walgreens Boots Alliance，並由電商巨頭亞馬遜取而代之。

與標普500指數將市值納入考量不同，道瓊指數將股價作為是否列入成分股的關鍵因素。

重點來了，誰將取代英特爾納入道瓊指數？

英特爾的投資者Gabelli Funds旗下分析師Ryuta Makino表示，輝達（Nvidia）可能取代英特爾。作為AI晶片龍頭，輝達今年來股價上漲超過1倍，使其成為全球最有價值的公司之一。該公司在5月進行股票分割，也提高了被納入道指的可能性。

但有些分析師表示，對於道瓊指數而言，輝達的股價波動可能太大，道瓊指數通常更偏好較穩定的股票。

持有英特爾股票的Synovus Trust旗下資深投資組合經理Daniel Morgan表示，擁有近百年歷史的德州儀器（Texas Instruments）在美國有不錯的產能，是取代英特爾納入道指的另一個選項。

截至上周四，德儀今年來股價已上漲逾20%至211.09美元，接近道瓊指數成分股平均價格（約209美元）。