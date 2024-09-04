企業管理軟體供應商SAP（思愛普軟體系統公司）4日宣布全球首座ESG暨AI研創中心進駐亞灣，協助在地企業加速淨零轉型。（柯宗緯攝）

德國軟體龍頭SAP（思愛普軟體系統公司）今（4）日宣布全球首座ESG暨AI研創中心進駐亞灣，以打造在地應用場景、生態系串聯策略，協助在地企業加速淨零轉型，搶攻接軌國際綠色商機。

陳其邁指出，淨零碳排是全球性議題，SAP為全球提供企業對於淨零碳排解決方案最大的公司，在企業管理的解決方案裡，致力於在財務、物流、公司治理等面向，透過機器學習或AI來強化智慧管理，打造ESG的數位解決方案。

陳其邁表示，高雄有許多傳統產業，包括大型鋼鐵石化公司等，現階段最重要的目標，除原先5G AIoT生態系，還有ESG人才培育和資源配置，盼攜手SAP，協助在地企業在公司的軟體管理朝向智慧化，與ESG等相關的解決方案對接，輔導產業接軌全球低碳永續標準，幫助企業加快碳盤查流程。

「在台灣發展AI，往南部就對了！」SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟提到，高雄有豐富的場景，包括港口、深厚製造業，尤其S廊帶成形後，所有的科技根源將聚集在高雄，未來透過研創中心將加速引入SAP全球先進技術與應用，滿足企業從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析，到報告揭露的需求。

陳志惟指出，SAP更推出全台首個經SGS確認的溫室氣體盤查解決方案，協助產業因應在地淨零合規挑戰，並攜手NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，提供永續智慧轉型所需的前瞻技術，並協助推動在地產業催生多元永續創新應用服務，搶占全球百億美元的ESG服務市場商機。