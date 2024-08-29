為協助中小企業邁向綠色轉型，並接軌國際淨零排放趨勢，台中市政府經濟發展局昨(28)日於台中精機廠股份有限公司舉辦「淨零轉型典範場域觀摩與交流活動」，見學台中市標竿企業推動綠色典範及ESG企業永續發展，台中精機廠也現場分享減碳實務經驗，透過跨產業互助學習與交流，促進更多中小企業朝向低碳的營運模式。

經發局表示，為推動中小企業朝低碳化、智慧化邁進，在市府積極輔導下，台中市未登記工廠已逐步符合各項法規要求，朝合法化工廠邁進。今年5月2、3日及5月9、10日已辦理2場次「台中市中小企業綠領人才培訓營」課程，輔導台中市29家納管及特定工廠共計39位學員取得ISO 14064-1:2018國際級證書。此次觀摩帶領約40位參與輔導課程學員，透過現場經驗交流與借鏡，見證標竿企業數位與綠色雙軸轉型的成果，進一步複製成功模式，為節能減碳加分。學員在取得碳盤查查證資格後，可協助企業評估和監測自身的碳排放量，以符合國際標準或特定的報告準則，進而提升企業組織永續發展碳管理競爭優勢。

淨零轉型典範場域觀摩與交流活動(圖/台中市政府經濟發展局提供)

台中精機表示，因應工業4.0潮流，2013年在台中市精密機械科技創新園區興建全球營運總部暨台灣首座工具機智慧綠能工廠，廠房獲得內政部綠建築銅級標章，設有能源監控戰情室、太陽能發電系統、LED照明、雨水回收及儲冰式冷氣系統等節能減碳設施，並推動ISO 50001、ISO 14064及ISO 14067管理系統。台中精機積極實踐數位與綠色雙軸轉型，針對加工生產、產品製程進行碳足跡盤查，整合相關數據檢視廠內的碳排量，再結合每年減碳5%的階段性目標，實現2050年淨零碳排的願景。

經發局說明，台中市未登記工廠自工廠管理輔導法修法納管以來，以金屬製品製造業、機械設備製造業之中小企業為主，且多屬出口導向，面對近年淨零碳排國際趨勢及政策衝擊，為了凝聚產業整體共識，透過此次示範場域觀摩，引導大企業偕同供應鏈及產業鏈共同減碳，期盼藉由「以大帶小」擴大對接產業上中下游供應鏈，一同打造台中產業的零碳生態系。

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