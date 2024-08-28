全自動化的「AI生意助手」只要經過公司人工授權啟動，即可應用生成式AI對話功能（Generative AI），24小時零時差與全球買家展開多語言的自動採購需求洽談。

「GAI全自動業務洽談功能」在與買家自動對話前，會基於發出詢盤買家過往的採購數據即時分析結果，自動生成在外貿情境語境下，能挖掘出買家偏好、提高採購興趣的專業回應內容與提問，快速蒐集買家採購意向與資訊，達到線上外貿業務洽談過程全自動化、不需人工介入即可完成的外貿生成式AI應用。

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