全自動化的「AI生意助手」只要經過公司人工授權啟動，即可應用生成式AI對話功能（Generative AI），24小時零時差與全球買家展開多語言的自動採購需求洽談。
「GAI全自動業務洽談功能」在與買家自動對話前，會基於發出詢盤買家過往的採購數據即時分析結果，自動生成在外貿情境語境下，能挖掘出買家偏好、提高採購興趣的專業回應內容與提問，快速蒐集買家採購意向與資訊，達到線上外貿業務洽談過程全自動化、不需人工介入即可完成的外貿生成式AI應用。
AI已成為缺乏資源的中小企業，想在全球外貿市場勝出的重要應用。線上B2B外貿品牌Alibaba.com於28日宣布，加碼投資台灣中小企業擴大外貿AI應用，為正在使用「AI生意助手」功能的台灣中小企業客戶免費升級為更強大的全自動化2.0版，新增「GAI全自動業務洽談功能」的外貿AI應用。
全自動化的「AI生意助手」只要經過公司人工授權啟動，即可應用生成式AI對話功能（Generative AI），24小時零時差與全球買家展開多語言的自動採購需求洽談。
「GAI全自動業務洽談功能」在與買家自動對話前，會基於發出詢盤買家過往的採購數據即時分析結果，自動生成在外貿情境語境下，能挖掘出買家偏好、提高採購興趣的專業回應內容與提問，快速蒐集買家採購意向與資訊，達到線上外貿業務洽談過程全自動化、不需人工介入即可完成的外貿生成式AI應用。
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