台東縣達仁鄉南田部落及屏東縣滿洲鄉九棚村雙雙列入國家發射場候選場址；近日，南田部落針對此事召開部落會議，多名地方領袖及多數民眾表態贊同。台東縣政府表示，若地方取得共識，將盡力爭取設場。

國科會於8月27日公告「國家發射場」候選場址，將依相關規定辦理候選場址之公告及舉辦公聽會，後續待完成相關程序，與可行性調查及原住民諮商同意後，提報審查會議，以擇定國家發射場域之位址，及其確切範圍。

被列為候選場址之一的台東縣達仁鄉南田部落，日前召開部落會議討論此事。達仁鄉青農吳正忠指出，當日部落會議主席楊陳田龍、南田村長高富源、南田社區發展協會理事長高和峰均樂見其成，大部分族人也表態贊同。

楊陳田龍提到，雖然現場多數表示支持國家火箭發射場設置於南田，但仍須經國科會決定後，再由村民表決。

台東縣副縣長王志輝表示，縣府與地方立場一致，若地方支持，縣府也會支持；地方有共識，縣府會在行政上儘量爭取。

由於4年前民營航太火箭製造商「台灣晉陞太空股份有限公司」，欲於南田建置火箭發射基地，因諸多原因不了了之；此次再度入選國家發射場候選場址，部分支持民眾盼國科會能在地長期經營，而非曇花一現。