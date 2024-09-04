翻攝爆料公社

送貨的司機在送完貨物後，有時候會忘記關閉後面車廂的門，這是一件非常危險的事情，而近日在台中太平區大興路上，發生一起因為貨車後門沒關，結果行駛中後車廂的門撞傷路人，竟然完全無感，還持續行駛直到被人攔下，這離譜的過程都被後方機車的行車紀錄器拍下，並PO上網路。

休旅車霸氣逆向攔車。（圖／翻攝爆料公社）

被撞的路人騎車追上來，相當生氣的走向駕駛。（圖／翻攝爆料公社）

這段離譜的過程被PO在網路《爆料公社》，記錄下這段過程的騎士，當時跟同學一起騎車，意外記錄下這個過程，當時後車箱的門打倒人，兩名女騎士還追上去按喇叭，但是貨車司機根本沒有感覺，連後照鏡也像裝飾的一樣！如果他有看，絕對會發現後車廂的門沒關，結果大家沿路追！

沒想到這輛貨車最後，是被一輛休旅車攔下，而當時被車門撞到的路人，也騎機車追上來，一臉森七七的走向貨車，PO文者表示：「今天下午我女兒跟他同學騎車的路上，影片是我女兒同學的行車紀錄器白色那台機車是我女兒，我女兒說那位先生如果慢一點抬頭應該就會閃過了（希望他沒事情）總而言之！大家在路上也是要小心喔！我女兒說她沿路一直畢畢不知道會不會人家因為她有問題。」

而網友們看到影片後，紛紛留言表是：「這樣算肇事逃逸嗎？」、「差點出人命！謝謝好心的人」、「這一撞感覺好痛」、「耳包是不是」、「這駕駛一上車就進入無我境界了嗎？」、「被撞的男子很生氣！」、「休旅車霸氣逆向攔車」、「女兒的腿好漂亮……咦？」、「親家母好熱心，還幫忙PO網！」。