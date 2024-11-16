台南市警2分局15日晚間臨檢包括夜店在內的八大特種行業。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警察局長林國清昨（15）日晚間督勤中西區警方大規模臨檢夜店，警方今天（16日）凌晨3時在東門圓環與大同路口，查獲鄭姓男子涉嫌毒駕，車內起獲全台流行的新興毒品喪屍煙彈2顆與K他命，另外也在金華路同樣查獲2顆喪屍煙彈，皆依毒品罪嫌送台南地檢署偵辦。

台南市警方15日晚間同步實行8大行業臨檢，中西區今年常有酒吧滋事，林國清選擇前往督勤，清查轄內舞池酒吧、大型酒店與KTV。

台南市警2分局大規模臨檢各家夜店，並未發現違法事蹟，不過隨後再到路口攔檢，即發現2件持有毒品案。

28歲鄭男16日凌晨3時駕車行經東門圓環，將車停靠路邊，警方見有車主深夜仍在車內，前往盤查，隨即發現2顆依托咪酯與2.06公克K他命放在點菸處，請他配合交出毒品。另一組警方也在金華路上攔檢查獲2顆依托咪酯。

警方表示，現在依托咪酯都會作成新興毒品喪屍煙彈，近年是年輕毒犯常見持有的毒品，2毒品案都將溯源查緝毒品來源。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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