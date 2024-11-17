許姓車主將法拉利停在高雄美術館豪宅社區地下室，卻被天花板汙水滴到包膜毀損，他將車輛送修重新包膜後，花了26萬元，加上稅金、保險等損失，許男向該社區求償31萬餘元，法院審理後，認定社區確實應負責任，判賠償包膜費26萬元。可上訴。

判決指出，許姓男子為高雄美術館特區某豪宅屋主，法拉利停在社區地下3樓車位，前年12月間，他卻發現因天花板有漏水，持續滴落含有泥沙的汙水，造成愛車包膜毀損，經送修重新包膜花了26萬元，車輛送修約2個月，和無法使用車輛卻要繳納的稅金等，向大樓管委會求償31萬2783元。

管委會挨告，坦承天花板漏水確實損壞車輛，但指包膜應該只需要更換受損的幾片，不需要全數更換，且包膜就是保護車身，貼模毀損不會導致車身無法使用，即使維修也僅需3至4天。

高雄簡易庭審理時，許男提出法拉利受汙損照片和報價單佐證，依據維修人員說法，該車送修時，全車都有水漬潑散的狀況，起初使用蠟及水漬專用的清潔劑清潔都無效，才建議用更換全車方式處理，且依照潑濺的面積跟方向來看應該是同一事故所致。

法官依照證人說詞，認為該車因天花板漏水所造成的損害，確實有回復原狀必要，判管委會應賠償車主26萬元修復費用，至於稅金、保險費等部分，是車主負擔，與此事件無因果關係，管委會不用負責。可上訴。