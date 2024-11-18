新北市蘆洲區今（18）日凌晨發生一起住家遭槍擊毀損案件，一戶住家鐵門玻璃被鋼珠彈擊破，現場遺留3顆鋼珠。警方接獲報案後迅速調閱監視器，啟動攔截圍捕，僅用半小時即成功在五股區攔截涉案車輛，當場逮捕2名嫌犯，並查扣3把空氣槍等相關證物，全案已移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局指出，今日凌晨零時許接獲48歲陳姓男子報案，稱九芎街的住家鐵門玻璃被擊破，立即派員到場調查，並發現現場遺留鋼珠彈。警方透過監視器鎖定涉案車輛車號，迅速通報全市警力進行攔截圍捕。不久後，五股派出所員警在中興路三段與疏洪北路口成功攔截嫌犯車輛，逮捕車內兩名男子。

陳男住家大門遭開槍擊破。（蘆洲警分局提供）

嫌犯車上搜出空氣槍與刀械。（蘆洲警分局提供）

警方查明，2名嫌犯分別為駕駛60歲李姓男子和50歲賴姓男子。經搜查車內，員警查獲3把空氣槍及其他相關證物，2名嫌犯對犯罪行為坦承不諱，並供稱動機為債務糾紛。全案在場完成採證後，依恐嚇及毀損罪嫌將兩人移送新北地檢署。