台中市一名男子阿德（化名）因涉嫌偷拍交往對象小美（化名）的性影像，並以此恐嚇對方與其見面，遭台中地檢署起訴。法院認定其偷拍行為已構成妨害性隱私罪，恐嚇部分則因未遂未構成更重罪行，判處有期徒刑1年2個月，可易科罰金。緩刑3年，期間需提供60小時公益勞務，並接受法治教育課程3場及保護管束。可上訴。

判決指出，阿德與小美透過交友軟體相識並交往期間，雙方曾自願發生多次性行為。然而，112年9月7日，兩人在台中市汽車旅館發生關係時，阿德趁小美配戴紅色眼罩為阿德口交之際，未經同意以手機偷拍小美全身裸露並進行性行為的影像。

之後，阿德為迫使小美與其再次見面，於9月27日及10月12日分別透過微信傳送偷拍影像及威脅性文字「明天早上9:30，壐朵門口見面」、「要看照片影片嗎？你不想拿走的話，我就拿來用了」、「明天早上壐朵，9:30，你沒來的話，會很精彩歐，老家、學校、補習班，都會看到精彩東西」、「出來再讓我玩一次啊，有男朋友都半夜出來讓我X了，還像母狗一樣趴著，我給他看看好了」等文字。儘管小美感到恐懼，仍選擇報警處理。

法院審理時，阿德對偷拍事實坦承不諱，並確認其行為已構成刑法第319條之1所定「未經同意拍攝性影像罪」。至於威脅部分，法官認為阿德以微信傳送訊息與性影像的行為，雖具有恐嚇性質，但由於雙方並未面對面接觸，且小美未因此赴約，難以認定已構成強制性交未遂罪，僅構成恐嚇未遂。

法官審酌，阿德偷拍行為對小美身心造成影響，考量阿德與小美達成和解賠償其損失之犯後態度，依犯無故拍攝他人性影像罪，處有期徒刑4月，犯強制未遂罪，處有期徒刑6月，犯強制未遂罪，處有期徒刑6月，合併執行有期徒刑1年2個月，可易科罰金。緩刑3年。緩刑期間須提供60小時公益勞務，並接受法治教育3場及保護管束。可上訴。

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保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。