台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科所近期發布《2024中國大陸PCB產業動態觀測》報告指出，2023年陸資PCB產業的全球市占率約為30.5%，產值達229.8億美元，位居全球第二，產品類別以多層板(39.3%)、HDI板(27.8%)及軟板(24.2%)為最主要生產類型；終端應用以通訊(28.9%)為最大市場，然後是汽車(26.9%)、電腦(23.8%)及消費性電子(12.1%)。

觀察2024年上半年大陸上市PCB廠表現，雖然營收普遍成長，但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多，顯示出在市場擴展過程中，企業面臨較大的獲利壓力；整體而言，2024年上半年毛利率較去年同期下降0.1個百分點，淨利率則微增0.4個百分點。然而年營收低於10億人民幣的小型企業表現相對弱勢，毛利率與淨利率分別下降0.8和1.8個百分點；相對地，專注於網路通訊、伺服器和汽車市場的企業，在雙利率表現上較為優異。

為推動半導體產業自主化，大陸啟動了第三期「國家大基金」，將AI晶片和高頻寬記憶體（HBM）列為核心投資方向；隨著大陸推動國產晶片自主化，亦將進一步推升其載板業務的成長。

在新能源車領域，大陸產製新能源車在全球佔比已超過六成，政府政策不僅於購車補貼與稅收減免，更進一步要求汽車製造商優先採用本土供應鏈，有助於提升陸資PCB廠商的市佔率。

展望2024全年，陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元，年增長率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大；隨著AI應用普及及新能源車搶市，帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。