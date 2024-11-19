中國國家主席習近平在巴西出席「抗擊饑餓與貧困全球聯盟」啟動儀式暨二十國集團領導人峰會第一階段會議。 （摘自新華社）

中國國家主席習近平當地時間18日下午在裡約熱內盧出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，會見墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。習近平指出，中墨兩國經濟高度互補性，都宣導普惠包容的經濟全球化，願與墨方一道，維護多邊主義和國際公平正義。

據中國外交部官網，習近平再次祝賀薛恩鮑姆成為墨西哥歷史上首位女性總統。

習近平指出，2013年曾訪問墨西哥，留下了深刻而難忘的印象。中墨兩國有著悠久友好傳統，雙方應不斷增進交往，賡續友誼，用好兩國經濟的高度互補性，不斷推進務實合作，推動兩國關係在新時期得到全方位發展。

習近平強調，中墨兩國對很多國際問題的看法相似，理念契合，都宣導普惠包容的經濟全球化。中方願與墨方一道，維護多邊主義和國際公平正義，為推動世界經濟發展注入正能量。

薛恩鮑姆表明，很高興結識習近平主席，我完全贊同您對我們兩國關係的評價。墨中兩國雖然相距遙遠，但聯繫十分密切。很多中國企業在墨西哥開展業務，包括參與墨西哥城重要基礎設施專案建設。感謝中方在墨西哥遭遇颶風等困難時刻給予大力真誠幫助，這是兩國人民友好的有力見證。

薛恩鮑姆稱，墨中雙方都致力於維護多邊主義，墨方願與中方挖掘潛力，進一步拓展各領域合作。