董瑞斌表示，發起這次行動的初衷，就是因為有感詐騙太猖獗，就連身邊親友都可能遭遇，若從金融業開始停止投放非實名制平台廣告，每一家銀行、金融機構都這樣做，消費者就能夠很清楚知道，除了官網上披露的資訊，其他都是假的。

以兆豐銀為例，一年投放在社群媒體的廣告費約1,600萬元，在九大公股銀行中算多，但跟民營銀行比起來相當低，有些銀行光一年投放在Line的預算就高達2,000萬元。董瑞斌指出，由此可見，若金融業一起響應這次行動，是市場上很大的力量，希望透過道德勸說方式，說服其他銀行也加入，進而讓這些跨國社群媒體正視台灣詐騙問題。

他也提到，現在全面撤出這些非實名制社群媒體廣告，有些還在合約期程內，銀行勢必需要負擔罰款、違約金，但損失這些錢，能夠多阻止一人被詐騙，相當划算。

董瑞斌透露，他已與前十大民營銀行高層聊過，之後應該都會跟進停止投放廣告行動沒問題，只是業者仍需要時間檢視尚未執行完畢的合約，以及需要負擔的違約金，衡量是否能夠負擔，預計月底會有更多銀行加入。

他並指出，這次行動推出後，若無法有效遏止詐騙，將再祭出2.0行動，希望號召所有金融業者和他一起，一人一信寫信到這些跨國非實名制平台總部，提出打詐要求。另明年打詐四法立法，非實名制平台在台灣落地，應成立分公司、設有法定代理人，且採取使用者實名制，明確遵守台灣法規要求。

他表示，如果2.0版本效果仍不顯著，不排除再推3.0版本。至於董瑞斌日前當選銀行公會新任理事長，為何不透過銀行公會出面號召金融業打詐，他則說，目前仍無相關法令規定，因此不適合強制。