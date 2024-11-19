勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，勞動部長（19）日認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職。而這把火也燒向前勞動部長許銘春，她今在臉書致歉未能即時得知情況。知情人士則強調，許銘春沒有切割，當時確實不知情，也無外界誇大一手拔擢謝宜容的情事。

這起公務員輕生悲劇，外界將矛頭教指向分署長謝宜容職場霸凌。經勞動部調查，今日起令該分署長離開原機關、降調非主管職，並將把勞動力發展署長、分署長、副分署長及資訊室主任送請公務人員考績會懲處。

對此，前任勞動部長許銘春今天回應，任何同仁的逝去，對她來說都是最悲痛的事。她與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，她就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。

許銘春提到，根據勞動部調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去她也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

許銘春強調，「我們要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視」；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。

針對媒體報導指稱謝宜容是由許銘春一手拔擢，又是勞發署長蔡孟良愛將，靠勢超硬背景才有恃無恐。對此，知情人士透露，謝宜容原本確實在許銘春辦公室任職，但許銘春在署長推薦下，也認為謝蠻優秀，因此當時北分署有出缺，就讓謝更上一層樓有磨練機會。

知情人士更稱，謝宜容在部長室裡表現正常、與同仁相處無異狀，但從幕僚變成主管職，可能管理風格嚴格引發爭議，但許銘春對於霸凌案確實毫無所悉，2月時陳情案只到次長，沒有讓部長知道，若第一時間許有接到陳情，許一定會送政風調查，阻止悲劇發生。

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